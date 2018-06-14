Под предлогом лечения новосибирцев похищали и держали в плену

Трое мужчин организовали нелегальный центр реабилитации для наркозависимых в Новосибирской области, где насильно держали людей взаперти на деньги родственников.

Как установил суд, 35-летний ранее судимый Максим Захаров в 2015 году руководил новосибирским центром реабилитации наркозависимых «Надежда есть», не имея квалификации, а также лицензии на осуществление медицинской деятельности. Кроме того, отсутствовал стационар для лечения. Но он всё равно решил на этом заработать.

34-летний Денис Белов и 32-летний Дмитрий Донцов контролировали деятельность реабилитационных центров «Надежда есть» в Новосибирском и Коченёвском районах, где пациентов изолировали в комнатах под тяжёлым замком и с зарешечёнными окнами.

Дабы привлечь побольше клиентов, Максим Захаров разместил в СМИ и интернете рекламу центра. Мать одного из пострадавших поверила этим уловкам и заплатила мужчине 15 тысяч рублей, чтобы вылечили её сына.

В апреле 2015 года, когда пришло время ехать на лечение, сын отказался от этого, однако сотрудников центра реабилитации это не остановило. Захаров и Белов повалили его на пол, надели на руки пластиковые хомуты, посадили в машину и увезли на «лечение», где он пробыл взаперти до 20 июня.

«В реабилитационный центр 20 июня с просьбой о проведении лечения от алкогольной зависимости за 15 тысяч рублей обратился мужчина, которого Захаров и Белов сопроводили в помещение центра, забрали паспорт и совместно с Донцовым не выпускали из центра, где он удерживался в условиях жёсткой изоляции от общества до 6 августа 2015 года, пока не был освобождён сотрудниками УФСБ России по НСО», — сообщила прокуратура Новосибирской области.

Ленинский районный суд признал всех троих фигурантов дела, Максима Захарова, Дениса Белова и Дмитрия Донцова, виновными в незаконном лишении человека свободы группой лиц по предварительному сговору, а первых двоих ещё и в похищении человека по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Захаров и Белов приговорены к шести годам и пяти годам и шести месяцам лишения свободы, а Донцов к трём годам и шести месяцам.

Напомним, в мае преступники похищали детей-сирот ради денег в Сибири.