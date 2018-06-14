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Поезд «раскатал» УАЗ в Алтайском крае

 14 июня, 18:38
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Поезд «раскатал» УАЗ в Алтайском крае
фото из паблика Barnaul22 в соцсети «вконтакте»

На железнодорожных путях в Алейском районе Алтайского края грузовой состав столкнулся с УАЗом, который переезжал через линию; водитель чудом остался жив.

Грузовой поезд протаранил УАЗ-«таблетку», не успевший съехать с путей. ЧП произошло сегодня, 14 июня, около полудня вдали от оборудованного переезда на 347-м километре железнодорожных путей в Алейском районе.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, водитель уцелел, отделавшись лёгкими ушибами, и отказался ехать в больницу.

Напомним, 10 июня поезд сбил мужчину в наушниках на перегоне Инская — Чемской в Новосибирской области.

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