Полицейские хотят собрать отпечатки пальцев новосибирцев
14 июня, 18:03
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МВД по Новосибирской области приглашает всех желающих на процедуру оказания госуслуги по добровольной дактилоскопической регистрации.
Пресс-служба полиции отмечает, что если ваши отпечатки будут в базе, то это намного облегчит установление вашей личности при порче документов или при несчастных случаях. Также дактилоскопирование имеет особое значение для людей, страдающих потерей памяти.
«В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопическая регистрация помогает родственникам найти пропавшего члена семьи», — сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области.
Для прохождения регистрации необходимо предоставить следующие документы:
— письменное заявление о предоставлении государственной услуги;
— паспорт гражданина РФ либо свидетельство о рождении;
— документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения), — при подаче заявления усыновителем (удочерителем);
— документ, подтверждающий факт установления опеки, — при подаче опекуном заявления в отношении лица, находящегося под его опекой;
— документ, подтверждающий факт установления попечительства, — при подаче попечителем заявления в отношении лица, находящегося под его попечительством.
Напомним, в сентябре 2017 года житель Новосибирска предложил на «Авито» отпечатки пальцев рок-звезды за 350 тысяч рублей.