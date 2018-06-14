Роскомнадзор и ФСБ потребовали у Telegram изменить структуру

Ведомства уверены, что компания Telegram имеет возможность поменять структуру, чтобы предоставить им ключи дешифрования сообщений.

14 июня в Мосгорсуде представитель Роскомнадзора сообщила, что в течение года они совместно с ФСБ пытались убедить Telegram изменить архитектуру мессенджера. По их мнению, у мессенджера есть для этого технические возможности.

«ФСБ не видит нарушения баланса между ограничением прав потребителей услуг Telegram и заботой о соблюдении права граждан на защиту жизни, так как негативные последствия из-за отсутствия у правоохранительных органов доступа к переписке препятствуют оперативно-разыскной деятельности и могут привести к гораздо тяжким последствиям», — передал ТАСС слова юриста ФСБ.

Представитель Telegram юрист Рамиль Ахметгалиев в свою очередь заявил, что только у прокуратуры есть право требовать блокировки мессенджера, а также повторил, что ключи для дешифрования хранятся на устройствах пользователей, компания не имеет к ним доступа.

Напомним, в мае Google отказал Telegram в IP-адресах.