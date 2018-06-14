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Солист Bad Boys Blue споёт для вылечивших его томских врачей

 14 июня, 08:45
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Солист Bad Boys Blue споёт для вылечивших его томских врачей
фото из группы «жесть томска» в соцсети «вконтакте»

Джон Макинери, солист евродиско-группы Bad Boys Blue, в марте попавший в ДТП по пути в Томск, снова приедет в город после реабилитации в варшавской клинике, чтобы спеть для местных врачей, которые поставили его на ноги.

Джон Макинери даст в Томской филармонии концерт ко Дню медицинского работника. Певец предпочёл европейским площадкам сибирскую сцену потому, что хотел спеть для хирургов, которые спасли его после ДТП.

В марте Макинери попал в ДТП по дороге из Новосибирска в Томск, куда ехал на концерт. Машину занесло на скользкой дороге, она столкнулась с фурой. Певец получил перелом бедра. Бригада скорой доставила его в Томскую областную клиническую больницу. Ему сделали операцию и провели трёхнедельное лечение.

После томской больницы солист Bad Boys Blue отправился на реабилитацию в одну из клиник Варшавы, а сегодня, 13 июня, вновь прилетел в Томск, чтобы поблагодарить врачей.

Джон Макинери также встретился с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным и рассказал ему, что польские врачи отметили качество медицинской помощи и изумились. Когда узнали, что «на краю географии», в Сибири могут проводить такие сложные операции на высочайшем уровне.

Для врачей Томской области Джон Макинери споёт на сцене областной филармонии в пятницу, 15 июня.

Напомним, в начале июня хирурги клиники Мешалкина и высокоточный робот da Vinci вылечили пациента с раком кишечника.

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