Телефонные мошенники примерили погоны сотрудников МЧС в Новосибирске

Неизвестные звонили в новосибирские торгово-развлекательные центры, представлялись одним из заместителей начальника областного главка МЧС и сообщали о том, что в ближайшее время в ТРЦ будут проводить проверку.

В случае, если обнаружатся нарушения, бизнесменов пообещали серьёзно наказать — как сообщили в пресс-службе главного управления ведомства, угрожали злоумышленники крупными штрафами и приостановлением работы торгового центра. После этого звонившие предлагали «решить вопрос с проверкой», купить дорогие подарки (например, элитный алкоголь) или перечислить определённую сумму на банковскую карту.

Афера вскрылась, когда сотрудники службы безопасности одного из торговых центров (по информации источника Сиб.фм, речь идёт о ТЦ «Юпитер») не поверили звонившему и вышли на человека, именем которого и представлялись злоумышленники. Полковник внутренней службы МЧС обратился в полицию, сейчас по заявлению проводят проверку. Администрация второго молла согласилась платить, но в последний момент их предупредили об обмане.

В пресс-службе Главного управления МВД отказались комментировать ситуацию, заявив, что подобной информацией не владеют.

Напомним, в мае суд оставил в колонии создателя пирамиды — Константин Дергалёв был осуждён в Новосибирске почти на девять лет за мошенничество и отмывание денег — его жертвами стали почти 1,5 тысячи вкладчиков.