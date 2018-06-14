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«Тюнинговали» машину за растрату денег председателя СНТ в Новосибирске

 14 июня, 10:37
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«Тюнинговали» машину за растрату денег председателя СНТ в Новосибирске
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Седан жительницы Новосибирска облили краской и исписали оскорблениями — таким образом некто отомстил за корыстное преступление.

Члены садоводческого некоммерческого товарищества «Звёздочка» в Первомайском районе обвиняют председателя в растрате денег и нецелевом их использовании. Однако женщина отказывается покидать свой пост.

В ночь на 12 июня неизвестный перекрасил машину председателя НСТ, написал на ней слово «воровка» и нецензурные оскорбления, а также изуродовал её забор.

«На место происшествия выезжала полиция Первомайского района», — рассказал очевидец в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в мае стало известно, что директор бердского «СпецАвтоХозяйства» растратила полтора миллиона рублей.

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