«Тюнинговали» машину за растрату денег председателя СНТ в Новосибирске

фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Седан жительницы Новосибирска облили краской и исписали оскорблениями — таким образом некто отомстил за корыстное преступление.

Члены садоводческого некоммерческого товарищества «Звёздочка» в Первомайском районе обвиняют председателя в растрате денег и нецелевом их использовании. Однако женщина отказывается покидать свой пост.

В ночь на 12 июня неизвестный перекрасил машину председателя НСТ, написал на ней слово «воровка» и нецензурные оскорбления, а также изуродовал её забор.

«На место происшествия выезжала полиция Первомайского района», — рассказал очевидец в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в мае стало известно, что директор бердского «СпецАвтоХозяйства» растратила полтора миллиона рублей.