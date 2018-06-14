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Три человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Кузбассе

 14 июня, 19:36
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Три человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Кузбассе
фото с правоохранительного портала кузбасса

При столкновении рейсового автобуса и грузовика в Кемеровской области в четверг, 14 июня, погибли три человека и пятеро получили травмы.

Трагедия произошла на автодороге Белово — Новый Каракан в районе села Поморцево. По данным спасателей, транспорт столкнулся в 15:43 по местному времени. В ликвидации последствий аварии участвовали девять сотрудников МЧС.

Расследование смертельного ДТП на контроль взяла местная прокуратура.

«На место ДТП незамедлительно выехал прокурор Беловского района Сергей Красиков. Проверка данного происшествия взята им под личный контроль», — рассказала Сиб.фм старший помощник областного прокурора Елена Тушкевич.

Напомним, 7 июня два человека погибли в ДТП под Новосибирском: Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками Mitsubishi Canter.

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