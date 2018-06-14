«Уродующий» Новосибирск долгострой превратят в конгресс-холл за миллиард рублей

Знаменитый долгострой Новосибирска — гостиница «Турист» — будет завершён, работы начнутся в сентябре этого года.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть накануне встретился с инвестором, который планирует достроить каркас 20-этажной гостиницы «Турист». По словам мэра, в планах инвестора завершить строительство объекта не только с функциями гостиницы, но и конгресс-центра.

«Этот долгострой уродовал не только площадь Карла Маркса, Ленинский район, но и весь город. Мы договорились, что здесь будет сохранён и обустроен сквер, под которым построят двухуровневую парковку на 400 мест», — передаёт пресс-служба мэрии слова Анатолия Локтя.

В настоящее время проектную документацию по реконструкции знаменитого здания дорабатывают с учётом поручений мэра, одно из которых касается подземного перехода, соединяющего объект со станцией метро.

Инвестором выступит компания «АСК», а проектированием займётся архитектурное бюро «АМТ-проект».

«Если город разрешит, мы увеличим высоту основного здания на 13 метров. Мы хотим, чтобы этот объект украсил площадь имени Карла Маркса, левый берег города. Мы собираемся завершить проектирование в сентябре и первым делом приступить к капитальному ремонту 20-этажного здания, чтобы город увидел — у нас серьёзные намерения», — добавил директор «АСК» Валерий Кокорин.

В целом на месте долгостроя появятся гостиница, торговый центр, конгресс-холл, выставочные залы, сквер и подземная парковка. Стоимость объекта оценивают в 1 млрд рублей, завершить работы планируют в течение трёх лет.

Напомним, в конце 2017 года главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов высказал опасения, что гостиница «Турист» в любой момент может обрушиться.