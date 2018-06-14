Водитель протащил под днищем автомобиля девочку в Новосибирской области

фото из паблика «инцидент новосибирск» в соцсети «вконтакте»

В посёлке Сузун серебристая иномарка сбила подростка; девочка выехала на пешеходный переход на велосипеде и попала под машину; после столкновения пострадавшую несколько метров протащило под днищем автомобиля.

Легковая иномарка сбила подростка на пешеходном переходе в Сузуне. После столкновения с юной велосипедисткой водитель автомобиля не смог резко остановиться и несколько метров протащил девочку под днищем автомобиля. Об этом сообщили подписчики группы «Инцидент Новосибирск» сегодня, 14 июня.

По словам очевидцев, девочка чудом осталась жива — с травмами разной степени тяжести её доставили в местную больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Напомним, погоня спровоцировала ДТП с участием пяти машин 13 июня на плотине ГЭС в Новосибирске.

