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Водитель протащил под днищем автомобиля девочку в Новосибирской области

 14 июня, 17:41
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Водитель протащил под днищем автомобиля девочку в Новосибирской области
фото из паблика «инцидент новосибирск» в соцсети «вконтакте»

В посёлке Сузун серебристая иномарка сбила подростка; девочка выехала на пешеходный переход на велосипеде и попала под машину; после столкновения пострадавшую несколько метров протащило под днищем автомобиля.

Легковая иномарка сбила подростка на пешеходном переходе в Сузуне. После столкновения с юной велосипедисткой водитель автомобиля не смог резко остановиться и несколько метров протащил девочку под днищем автомобиля. Об этом сообщили подписчики группы «Инцидент Новосибирск» сегодня, 14 июня.

По словам очевидцев, девочка чудом осталась жива — с травмами разной степени тяжести её доставили в местную больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Напомним, погоня спровоцировала ДТП с участием пяти машин 13 июня на плотине ГЭС в Новосибирске.

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