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Жуков ответит за организацию плана развития новосибирского Академгородка

 14 июня, 18:12
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Жуков ответит за организацию плана развития новосибирского Академгородка
фото пресс-службы правительства новосибирской области

Врио заместителя губернатора Андрея Жукова назначили ответственным за организацию разработки и согласование плана развития Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок.

Соответствующее распоряжение 14 июня подписал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«Назначить ответственным за организацию работ по разработке и согласованию плана развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок врио заместителя губернатора Новосибирской области Жукова Андрея Викторовича и определить его инициатором разработки плана», — сообщили в распоряжении врио губернатора.

Как отметила пресс-служба правительства Новосибирской области, развитие Новосибирского научного центра — важный для экономики региона проект. Инициативу Андрея Травникова по созданию пилотной модели развития Новосибирского научного центра как территории с повышенной концентрацией науки и образования поддержал президент РФ Владимир Путин, который поручил до 30 сентября превратить идею, концепцию в конкретные проекты. Накануне стало известно, что эта тема станет ключевой на VI Международном форуме технологического развития «Технопром», который пройдёт в нашем регионе 27-30 августа.

Напомним, в мае создали совет по работе будущего синхротрона в новосибирском Академгородке.

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