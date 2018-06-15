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Футбольные болельщики ответили «да» на предложение руки от сына бурятского чиновника

 15 июня, 12:10
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Футбольные болельщики ответили «да» на предложение руки от сына бурятского чиновника
стоп-кадр из видео со страницы Анатолия Шапхаева в facebook

Любители футбола в Бурятии, собравшиеся на главном стадионе республики, чтобы посмотреть матч открытия чемпионата мира-2018, заодно стали свидетелями того, как сын местного чиновника делает предложение руки и сердца своей девушке.

Романтичное событие произошло на Центральном стадионе Улан-Удэ за несколько минут до начала трансляции игры сборной России с командой Саудовской Аравии. Сначала ведущий мероприятия вызвал на сцену девушку по имени Наташа под предлогом вручения некоего приза. Затем из-за кулис с букетом цветов к ней вышел молодой человек по имени Алексей, оказавшийся старшим сыном известного в республике Анатолия Шапхаева, возглавляющего комитет государственного финансового контроля министерства финансов Бурятии.

Обратившись к невесте, Алексей сказал, что будет безгранично рад, если та ответит «да» на предложение стать его женой.

«Я тебя очень люблю», — закончил он свой короткий спич.

Ведущий мероприятия не дал девушке ответить и сначала обратился к собравшимся, заявив, что именно они должны дать своё согласие на союз молодых. Болельщики дружно прокричали «да», после этого аналогичный ответ дала и невеста.

Финалом сватовства стал запуск фейерверка над стадионом. В этот момент зрители церемонии прокричали «горько», влюблённые обнялись и поцеловались.

Сразу после футбольного матча, ставшего победным для российской сборной, отец жениха выложил видеоролик с романтичной сценой на своей странице в Facebook.

Чиновник также прокомментировал и итоги игры, в шутку предложив изолировать российских футболистов после разгрома соперников со счётом 5:0.

«После победы необходимо изолировать нашу сборную от всеобщей эйфории. Для качественной подготовки к следующим играм. Всё ещё впереди!» — написал Шапхаев.

Напомним, 18 марта в день президентских выборов жительница Новосибирска получила предложение руки и сердца от своего парня на избирательном участке.

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