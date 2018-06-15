Грузовик с неисправными тормозами устроил аварию с 14 машинами в Томске

В Томске произошла массовая авария с участием 14 автомобилей, которая собрала огромную пробку.

О крупном ДТП в Томске на улице Балтийской сообщили в соцсетях. Как отмечают свидетели происшествия в группе «Инцидент Томск» в соцсети «ВКонтакте», спровоцировал массовое столкновение грузовик Howo, у которого отказали тормоза, в результате чего он протаранил автомобили впереди него и перевернулся.

В аварии погибших нет, количество пострадавших уточняется. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что на месте работают сотрудники ГИБДД.

Сами томичи рассказали, что из-за аварии на улице образовалась пробка, некоторым пришлось отказаться от транспорта и добираться пешком.

Напомним, что пресс-службы правоохранительных органов России получили указание не публиковать на служебных сайтах и на страницах в соцсетях информацию о криминале во время чемпионата мира по футболу.