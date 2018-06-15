Отказавшегося везти инвалида красноярского таксиста заблокировали в «Яндекс.Такси»

В Красноярске водитель такси лишился возможности работать с «Яндекс.Такси» из-за того, что отказался везти девушку с инвалидностью.

«11 июня я вызвала такси для родителей и сестры. Пока родители спускались на лифте, позвонил водитель и сообщил, что он возле подъезда. Я сказала, что через минуту к нему выйдут двое пожилых людей и девочка-инвалид», — приводят слова жительницы Красноярска Марины Мышко администраторы группы «Нетипичный Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

В ответ на слова девушки водитель заявил, что человека с инвалидностью не повезёт. Объяснения Марины, что 25-летней девушке не нужны специальное оборудование и помощь, чтобы сесть и выйти из машины, таксиста не убедили.

«Он сказал, что они втроём должны сесть на заднее сиденье. Рядом с собой он запрещает садиться из-за соображений безопасности», — также рассказала Марина Мышко.

За разъяснением произошедшего девушка обратилась в службу поддержки «Яндекс.Такси». Представителей сервиса возмутил рассказ Марины. Сотрудники «Яндекс.Такси» приняли решение внести имя нетолерантного водителя в чёрный список и больше не давать ему заказов от службы.

Напомним, в июне сервис «Яндекс.Такси» запустил детский тариф в Новосибирске.

