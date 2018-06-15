Маленького ребёнка спасли от гибели в горящем доме новосибирские пожарные
15 июня, 17:14
Сотрудники МЧС вызволили из горящего многоквартирного дома в Новосибирске шестерых взрослых и малыша.
В середине дня в Новосибирске загорелся многоквартирный жилой дом на улице Дениса Давыдова. Огонь охватил первый этаж здания.
«Прибывшие на место пожарные спасли с верхних этажей, куда поднимался едкий чёрный дым, семь человек, включая малолетнего ребёнка. При эвакуации пожарные надели на жильцов дома спасательные устройства, которые защищали от угарного газа. Пострадавших нет», — отметила пресс-служба МЧС по Новосибирской области.
Сотрудники МЧС тушили и локализовывали пожар десять минут, а затем провели дымоудаление. Площадь возгорания — 18 квадратных метров. Огонь повредил домашние вещи.
Пожар тушили 19 человек и шесть единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, в июне пожар уничтожил дом в Новосибирске.