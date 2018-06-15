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Маленького ребёнка спасли от гибели в горящем доме новосибирские пожарные

 15 июня, 17:14
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Маленького ребёнка спасли от гибели в горящем доме новосибирские пожарные
фото с сайта pixabay.com

Сотрудники МЧС вызволили из горящего многоквартирного дома в Новосибирске шестерых взрослых и малыша.

В середине дня в Новосибирске загорелся многоквартирный жилой дом на улице Дениса Давыдова. Огонь охватил первый этаж здания.

«Прибывшие на место пожарные спасли с верхних этажей, куда поднимался едкий чёрный дым, семь человек, включая малолетнего ребёнка. При эвакуации пожарные надели на жильцов дома спасательные устройства, которые защищали от угарного газа. Пострадавших нет», — отметила пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

Сотрудники МЧС тушили и локализовывали пожар десять минут, а затем провели дымоудаление. Площадь возгорания — 18 квадратных метров. Огонь повредил домашние вещи.

Пожар тушили 19 человек и шесть единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, в июне пожар уничтожил дом в Новосибирске.

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