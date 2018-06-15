Немецкий художник приготовил подарок для Новосибирска

Графический художник из Берлина создал серию репортажей о жизни Новосибирска и его обитателей — всё это ради подарка ко Дню города.

24 июня Новосибирск празднует своё 125-летие. Это послужило для художника Себастиана Лёршера поводом нарисовать по заказу Гёте-Института графический репортаж о жизни сибирского города. Основными темами для графика стали повседневная жизнь и среда современных художников в Новосибирске. Его работы, посвящённые столице Сибири, можно увидеть впервые эксклюзивно на Сиб.фм в течение следующей недели, с 19 по 24 июня включительно.

Репортаж Лёршера — это подарок Гёте-Института в Новосибирске к городскому празднику: наблюдательный взгляд извне, описанный уникальным художественным языком, не без иронии, но с большой долей эмпатии.

«Себастиан Лёршер, родившийся в Париже и выросший в Мюнхене, изучал дизайн коммуникаций в институте Вюрцбург-Швайнфурт и визуальную коммуникацию в институте искусств Берлин-Вайсензее. Сейчас он живёт в Берлине и работает художником-графиком, составителем текстов и иллюстратором. К многочисленным премиям, которые получил художник, относится и премия „Одна из прекраснейших немецких книг 2014“ фонда „Художественного оформления книги“», — сообщила пресс-служба Гёте-Института.

В последних работах Лёршер активно использует выразительные средства такого жанра, как графический репортаж. С карандашом и блокнотом для зарисовок он путешествует в дальние страны и фиксирует свои впечатления в рисунках, текстах и сериях, сделанных прямо на месте. Он рассказывает о своих впечатлениях в книгах и на инсценированных чтениях в Германии. Последние проекты привели его в южноиндийский Бангалор, на карибские Гаити, в удалённые уголки Австрии и, в конце концов, в Нигерию.

Познакомиться с берлинским художником поближе и узнать, с чем он сочетает графические репортажи, вы сможете в понедельник, 18 июня, в эксклюзивном интервью на Сиб.фм.

Напомним, в мае выставка японского художника «Жизнь в городе» открылась в Новосибирске.