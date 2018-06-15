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Новосибирец бесплатно поедет на чемпионат мира по футболу

 15 июня, 18:15
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Новосибирец бесплатно поедет на чемпионат мира по футболу
фото из личного архива сергея тезикова

Житель Новосибирска Сергей Тезиков побывает на матче чемпионата мира по футболу «Россия — Уругвай» совершенно бесплатно.

Ещё в 2010 году сибиряк принял участие и победил в конкурсе компании Coca-Cola. Главным призом стала возможность бесплатно посетить три чемпионата мира по футболу. В 2014 году Сергей вместе с супругой ездил на матч «Франция — Германия» в Бразилию.

В этом году ему предстоит поездка в Самару, где наши футболисты 25 июня проведут свой второй матч на чемпионате.

"Это, конечно, Самара, а не Лондон, но я рад, что смогу поболеть за наших ребят на стадионе. Поеду со своим лучшим другом — Петром Кожиным. Кстати, тем самым фотографом, который сделал победное фото для конкурса, — рассказал Сергей.

Напомним, жители Новосибирска остались довольны открытием ЧМ-2018: зрители смогли с комфортом разместиться в зоне просмотра на Михайловской набережной, получить удовольствие от просмотра матча и испытать гордость за российскую сборную.

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