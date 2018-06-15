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Новосибирский аэропорт адаптировали для китайских туристов

 15 июня, 15:57
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Новосибирский аэропорт адаптировали для китайских туристов
фото с сайта pixabay.com

Толмачёво стал первым крупным региональным аэропортом, подтвердившим сертификацию по программе China Friendly.

Авиаворота Новосибирска признали полностью адаптированными для прибывающих из Китая туристов. К получению сертификата здесь готовились с начала 2017 года. Речь идёт в первую очередь об информационном сопровождении: на китайский язык переведены все вывески и указатели, а также звуковые объявления.

По словам гендиректора представительства авиакомпании Сhina Southern Airlines Чжан Бин, в КНР мало что знают о Новосибирске, но ситуацию несложно исправить, если турфирмы обеих стран будут активно сотрудничать.

По оценкам регионального минэкономразвития, поток иностранных туристов в Новосибирскую область ежегодно будет увеличиваться на 10-15 %.
«В среднем китайский турист, по расчётам специализированных организаций, оставляет 300 долларов. Это неплохая цифра», — отметила врио министра экономического развития области Ольга Молчанова.

Напомним, Ольга Молчанова заявила, что Новосибирской области не хватает развлекательного объекта вроде Диснейленда.

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