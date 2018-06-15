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После обрушения фундамента в Новосибирске расселят аварийный дом

 15 июня, 12:16
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После обрушения фундамента в Новосибирске расселят аварийный дом
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске расселят жильцов аварийного дома на улице Декабристов, 105, после обрушения 14 июня части фундамента.

Пресс-служба мэрии сообщает, что о ЧП сообщили жители двухэтажного деревянного дома 1947 года постройки. Специалисты изучили конструкции и решили, что дальнейшее проживание людей здесь небезопасно. Место аварии оградили специальной лентой и щитами. На подъездах и на каждой квартире, которых здесь 22, висит объявление, что находиться в доме нельзя.

«В доме зарегистрировано 56 человек, 12 квартир — муниципальные. Большинство жителей сообщили, что они переночуют у родных и друзей», — рассказали в пресс-службе мэрии.

В пятницу, 15 июня, людей примут в администрации Октябрьского района. Всем, кто нуждается в расселении, обещают предоставить жильё в маневренном фонде.

Напомним, в Новосибирске признаны аварийными 242 дома, а в новую программу расселения до 2023 года войдут только 175 объектов.

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