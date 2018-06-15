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Спрос на медиков и фармацевтов вырос в Новосибирске

 15 июня, 13:46
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Спрос на медиков и фармацевтов вырос в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

В преддверии Дня медицинского работника аналитики сайта HeadHunter изучили ситуацию на рынке труда в этой сфере Новосибирска.

Оказалось, что медицинские работники входят в топ-10 наиболее востребованных профессиональных сфер, на них приходится 8 % от всех вакансий. По сравнению с 2017 годом, количество предложений выросло на 62 %.

Чаще всего требуются врачи различных специальностей, на втором месте по востребованности — младший и средний медперсонал, а на третьем — специалисты в сфере продаж. При этом если говорить о соискателях, то большинство из них хотят заниматься именно продажами — 60 %. А вот на должности врачей претендуют только 20 %.

«Уровень конкуренции в этой сфере практически не изменился. В 2017 году было 1,2 резюме на одну вакансию, в этом — 1,5. Для сравнения: по рынку труда Новосибирска этот показатель составляет 5,8 человека на место», — отметили специалисты HeadHunter.

Что касается заработных плат, то среднее зарплатное ожидание врачей Новосибирска составило 50 тысяч рублей, а работодатели предлагают им 40 тысяч. У среднего и младшего медперсонала финансовые ожидания соискателей и предложения работодателей совпадают — 25 тысяч рублей.

Напомним, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников объявил победителя регионального конкурса «Врач года-2018».

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