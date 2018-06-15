Тепловоз насмерть сбил пенсионера в Бердске

Очередная трагедия на железнодорожных путях произошла в Новосибирской области, маневровый тепловоз сбил пожилого мужчину.

ЧП случилось на вокзале в Бердске днём в пятницу, 15 июня. Начальник вокзала Татьяна Реховских заявила, что мужчина переходил пути не по специальному пешеходному мосту, а в неположенном месте.

При этом свидетели рассказывают, что на вокзале есть дощатый настил, по которому многие горожане идут на электричку. Якобы по нему и шёл мужчина. Справа на видео действительно виден настил на путях.

«Он переходил железную дорогу со стороны вокзала и был сбит маневровым тепловозом. Труп погибшего накрыли тряпкой», — сообщает паблик «АвтоБердск».

Напомним, 10 июня на перегоне Инская — Чемской под Новосибирском под электропоезд попал молодой мужчина, он получил несовместимые с жизнью травмы.