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В День города новосибирцы бесплатно покатаются на метро

 15 июня, 15:15
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В День города новосибирцы бесплатно покатаются на метро
фотография Сергея Жигальцева

Приложение-гид по празднованию дня рождения Новосибирска позволит горожанам не платить за проезд в метрополитене.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что 24 июня в этом году пройдёт 300 различных мероприятий на праздновании Дня города. Для того, чтобы горожанам и гостям столицы Сибири было проще ориентироваться во всём и выбирать наиболее интересные и ближайшие по расположению события, разработали специальное приложение «ЭтоНово».

«В данном приложении есть карта города со значками мероприятий, а также интересная опция — бесплатный проезд на метро. Только в День города и только для тех, у кого установлено это мобильное приложение», — рассказал Анатолий Локоть.

Для бесплатного проезда достаточно будет показать контролёру в метро страницу приложения на смартфоне.

Напомним, в июне стало известно, что почти 6 миллиардов рублей потратят на метро и дороги к ЛДС в Новосибирске.

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