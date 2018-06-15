В День города новосибирцы бесплатно покатаются на метро

Приложение-гид по празднованию дня рождения Новосибирска позволит горожанам не платить за проезд в метрополитене.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что 24 июня в этом году пройдёт 300 различных мероприятий на праздновании Дня города. Для того, чтобы горожанам и гостям столицы Сибири было проще ориентироваться во всём и выбирать наиболее интересные и ближайшие по расположению события, разработали специальное приложение «ЭтоНово».

«В данном приложении есть карта города со значками мероприятий, а также интересная опция — бесплатный проезд на метро. Только в День города и только для тех, у кого установлено это мобильное приложение», — рассказал Анатолий Локоть.

Для бесплатного проезда достаточно будет показать контролёру в метро страницу приложения на смартфоне.

Напомним, в июне стало известно, что почти 6 миллиардов рублей потратят на метро и дороги к ЛДС в Новосибирске.