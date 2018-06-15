6 баллов
+19 °C
Курс ЦБ:
62,25
73,56

После нашумевшего карнавала в Оби отремонтируют затопленные переходы

 15 июня, 11:25
были упомянуты
подходящие темы
После нашумевшего карнавала в Оби отремонтируют затопленные переходы
фото из группы «город обь онлайн» в соцсети «вконтакте»

В новосибирском минтрансе пообещали установить в подземных переходах в городе Обь постоянные тротуары из железобетона.

Речь идёт об объектах под автомобильной дорогой Новосибирск — аэропорт Толмачёво. По словам врио минтранса региона Анатолия Костылевского, их затопление грунтовыми водами происходит из-за бесконтрольного выделения земельных участков под жилую застройку, которые ранее выполняли роль естественных испарителей.

«В 2015 году переходы затопило после ввода многоэтажки по улице Ломоносова, а в 2016 году во время паводка уровень воды поднялся выше обычного, потому что вода стала прибывать со стороны построенного за железнодорожной линией жилмассива», — цитирует пресс-служба ведомства Анатолия Костылевского.

Завершить работы в региональном минтрансе обещают до конца лета. Ранее здесь были установлены бордюрные ограждения, которые ограничили доступ воды в подземные переходы. Сейчас во время сильных дождей в переходах работают мотопомпы. Постоянные тротуары из железобетона уже изготавливают.

Напомним, на днях жители Оби устроили венецианский карнавал в пешеходном переходе, по которому в данный момент можно только плавать на лодке.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 мая, 15:48 • статья

Как я стал лицом рекламной кампании

Корреспондент Сиб.фм выяснил, о чём новая рекламная кампания «ЭТАЖЕЙ», и ознакомился с тонкостями профессии специалиста по недвижимости.
 8 мая, 09:50 • репортаж

Заставлю переделать!

Анатолий Локоть проинспектировал ремонт дороги на Немировича-Данченко. О том, что мэр пообещал подрядчикам, в материале Сиб.фм
 3 мая, 18:47 • статья

Лёд на сто миллионов

В Новосибирске определили проектировщика новой ледовой арены. Им стал институт, разрабатывавший документацию для «Волгоград —Арены» и «Зенит».
самое популярное
 6 июня, 11:56 • новость

Мать четверняшек пожалуется Путину на мэрию Новосибирска

Молодые родители четверых младенцев из Новосибирска хотят обратиться на прямую линию к президенту с просьбой решить квартирный вопрос — ведь аренда на «подаренную» мэрией квартиру заканчивается через пять лет.
 13 июня, 11:58 • новость

Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.
 8 июня, 11:14 • новость

Отец найденной в холодильнике мёртвой девочки пытался покончить с собой

Жителя города Белово госпитализировали с сильной кровопотерей; после похорон дочери, которая пропала и спустя несколько дней была обнаружена в старом холодильнике на улице, мужчина пытался наложить на себя руки.
 13 июня, 10:05 • новость

Горели и разлетались на части машины в смертельной аварии на Алтае

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе А-322 в Алтайском крае — очевидцы сообщают, что от седана остались лишь обломки, а водитель погиб на месте.
 10 июня, 20:42 • новость

Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня

Социальные сети запестрели фотографиями и видео с улиц Новосибирска, которые буквально ушли под воду за несколько часов ливня.
 9 июня, 13:36 • новость

Откровенные фото стоили омской учительнице работы

Скандалом в омской школе № 7 завершилась рекламная фотосъёмка в стиле пин-ап для одного из магазинов одежды.