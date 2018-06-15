После нашумевшего карнавала в Оби отремонтируют затопленные переходы

В новосибирском минтрансе пообещали установить в подземных переходах в городе Обь постоянные тротуары из железобетона.

Речь идёт об объектах под автомобильной дорогой Новосибирск — аэропорт Толмачёво. По словам врио минтранса региона Анатолия Костылевского, их затопление грунтовыми водами происходит из-за бесконтрольного выделения земельных участков под жилую застройку, которые ранее выполняли роль естественных испарителей.

«В 2015 году переходы затопило после ввода многоэтажки по улице Ломоносова, а в 2016 году во время паводка уровень воды поднялся выше обычного, потому что вода стала прибывать со стороны построенного за железнодорожной линией жилмассива», — цитирует пресс-служба ведомства Анатолия Костылевского.

Завершить работы в региональном минтрансе обещают до конца лета. Ранее здесь были установлены бордюрные ограждения, которые ограничили доступ воды в подземные переходы. Сейчас во время сильных дождей в переходах работают мотопомпы. Постоянные тротуары из железобетона уже изготавливают.

Напомним, на днях жители Оби устроили венецианский карнавал в пешеходном переходе, по которому в данный момент можно только плавать на лодке.