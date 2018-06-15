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В тёплые выходные жителей Новосибирска будут пугать ночные грозы

 15 июня, 14:28
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В тёплые выходные жителей Новосибирска будут пугать ночные грозы
фото с сайта pixabay.com

Ближайшие выходные будут прекрасными днями для прогулок и пикников, но в походы с ночёвками смогут отправиться только экстремалы.

Новосибирская область находится в тёплом секторе циклона, в котором развивается конвективная неустойчивость. Это значит, что воздух будет охлаждаться к утру, а ночью ожидаются осадки.

В ночь на субботу, 16 июня, в Новосибирской области пройдёт небольшой дождь при температуре воздуха +12...+14 градусов, однако день будет тёплым и без осадков с температурами +21...+23 градуса.

«Это стандартная ситуация для тёплых секторов циклонов: к вечеру достигается максимальный прогресс и развитие облачности, поэтому грозы и дожди идут в ночь. Фронтальных катаклизмов, сильного ветра мы не ждём, только осадки», — рассказала корреспонденту Сиб.фм начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В воскресенье, 17 июня, ситуация повторится: ночью грянет гроза, температура составит +11...+13 градусов с юго-западным ветром 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду, днём воздух прогреется до +22...+24 градусов.

Синоптики обнадёжили: в понедельник-вторник — жарко, без осадков.

Напомним, 13 июня МЧС предупредило новосибирцев о резком ухудшении погоды.

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