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Вера Ганзя ненадолго обозвала новосибирцев «идиотами»

 15 июня, 13:37
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Вера Ганзя ненадолго обозвала новосибирцев «идиотами»
последствия ливня на толмачёвском шоссе в новосибирске: фото их группы «аст-54» в соцсети «вконтакте»

Депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя нелестно высказалась о жителях Новосибирска, жалующихся на последствия ливня, и посоветовала им брать пример с европейцев, которые стойко и молча переносят подобные тяготы и лишения.

Веру Ганзю, депутата Госдумы от КПРФ, возмутило недовольство новосибирцев после глобального ливня.

«Западную Европу затопили ливни. Транспортный коллапс, размыты железнодорожные пути. Но там никому не приходит в голову лезть в воду на автобусе, особенно с пассажирами. Более того, ни одному идиоту не приходит в голову обвинять в погодных катаклизмах мэра или президента? Почему у нас, в Новосибирске, такое их скопление? Политика больна на всю голову? Или политики берегов не видят?» — написала Ганзя на своей странице в Facebook 13 июня.

Несмотря на воодушевлённые комментарии и то, что пользователи соцсети поддержали Веру Анатольевну, назвав идиотами и горожан, и представителей власти на всех уровнях, в скором времени слово «идиоты» из поста она убрала.

Напомним, 14 июня Новосибирск накрыла вторая ливневая волна; первый глобальный дождь прошёл на городом 10 июня.

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