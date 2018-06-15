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Выявлять потенциальных наркоманов по запахам предложили томские учёные

 15 июня, 13:58
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Выявлять потенциальных наркоманов по запахам предложили томские учёные
фото с сайта pixabay.com

Сотрудники томского НИИ психического здоровья разработали и запатентовали экспресс-тест, который позволяет на раннем этапе определять предрасположенность человека к наркотикам.

Как сообщает инновационный портал Томской области, разработка получила название «Ольфанар». В основе изобретения лежит гипотеза «сенсорной уязвимости» — учёные полагают, что потенциальный наркоман может быть выявлен по эмоциональной реакции на особые запахи, диагностирующие его предрасположенность к употреблению запрещённых веществ.

«Экспресс-тест будет представлять из себя аромабуклет, на который будут нанесены диагностические запахи. Человек должен будет дать каждому запаху эмоциональную оценку в баллах — от „приятный“ до „отвратительный“. Разработанная и запатентованная нами программа позволит интерпретировать полученные баллы и выдавать результат: насколько испытуемый предрасположен к употреблению наркотиков», — пояснила суть разработки научный сотрудник томского НИИ Дарья Савочкина.

Тест позволяет выявить предрасположенность к употреблению наркотиков задолго до первой пробы психоактивных веществ. При этом учёные признают, что отрицательная реакция на «сигнальные» запахи не гарантирует того, что человек никогда не станет наркозависимым — кроме биологических факторов на возникновение пагубного пристрастия часто влияют и психосоциальные факторы.

Рабочий прототип экспресс-теста «Ольфанар» прошёл испытания в наркологических диспансерах и некоторых вузах Сибири (каких именно, не уточняется). В перспективе тесты могут быть использованы в работе медико-психологических служб и наркологических кабинетов образовательных учреждений, военкоматов, возможно, изобретение будет доступно и для свободной продажи в аптеках.

Напомним, в начале июня новосибирские власти определились с подрядчиком, который займётся озеленением территории городской набережной, в том числе создаст «комнату запахов».

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