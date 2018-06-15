Вырубку семи гектаров леса остановили жители Кольцово

Жители наукограда Кольцово остановили вырубку семи гектаров полувековых берёз, которая началась из-за строительства дороги.

Речь идёт о двухполосной магистрали протяжённостью 1,7 километра. Работы начались по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Деревья стали валить прямо под окнами жителей домов на улице Рассветной.

«Инициативная группа жителей добилась приостановления работ на официальном уровне, соответствующее постановление пообещал подписать глава рабочего посёлка Николай Красников», — рассказали в фонде защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

Жители рассказывают, что им удалось обнаружить нарушения. Так, от центра будущей дороги до угла дома расстояние составляет всего 31 метр вместо положенных 100. Возможно, проект дороги был сделан ещё до строительства этих домов.

Напомним, почти 6 миллиардов рублей потратят на станцию метро «Спортивная» и подъездные дороги к новому ЛДС в Новосибирске.