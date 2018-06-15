Осаждённый силовиками житель Кузбасса свёл счёты с жизнью в офисе убитой экс-супруги

Житель города Новокузнецка явился к бывшей жене в офис, застрелил её, а затем забаррикадировался в здании, где и наложил на себя руки.

Как сообщил VSЁ42.Ru, трагедия разыгралась 15 июня в 11:40 по местному времени. Мужчина пришёл к центру страховых выплат, на крыльце офиса он встретился с бывшей супругой, которая работала в этой организации. После непродолжительного общения бывший муж застрелил женщину, вошёл в здание и забаррикадировался.

По данным информагентства «Интерфакс», в офисном центре в это время находились люди, никого из них вооружённый мужчина в заложники не брал. Когда здание окружили прибывшие силовики, стрелявший вступил с ними в переговоры. В какой-то момент в ходе общения с сотрудниками правоохранительных органов мужчина покончил с собой.

По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве. У следствия есть информация о том, что накануне инцидента между бывшими супругами произошёл серьёзный конфликт.

Напомним, в дни чемпионата мира по футболу в России сотрудники пресс-служб всех силовых ведомств страны получили негласное указание по возможности не публиковать информацию о криминальных происшествиях вплоть до 15 июля.