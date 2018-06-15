Жители Новосибирска не дали мерседесу соседа сгореть целиком

Горящий двигатель Mercedes-Benz устроил переполох в одном из дворов на улице Виктора Уса; ликвидировать огонь пожарным удалось за три минуты, однако на восстановление автомобиля и на поиски причин уйдёт немало времени.

Моторный отсек Mercedes-Benz вспыхнул в Кировском районе Новосибирска ранним утром сегодня, 15 июня. Пожарных вызвали обеспокоенные очевидцы, которые увидели горящую машину из окон.

Огнеборцы справились с огнём за три минуты, однако два квадратных метра сгоревшей «начинки» чреваты для владельца автомобиля долгим ремонтом. И, скорее всего, дорогим — точную сумму ущерба, как и причину возгорания, ещё устанавливают.

К счастью, владелец иномарки не успел в неё сесть до того, как она вспыхнула. Человеческих жертв и травм удалось избежать.

Напомним, в апреле во дворах Новосибирска за ночь сгорели четыре машины.

