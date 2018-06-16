Цены на бензин в Новосибирске медленно падают

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Автомобилисты могут снизить градус грусти, подъезжая к заправкам: цены на топливо в Новосибирской области снизились на 0,3 %.

Сотрудники Новосибирскстата выявили снижение цены за литр бензина и дизельного топлива на 0,3 %. Благоприятный для владельцев автомобилей период пришёлся на 4-9 июня.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на новосибирских АЗС, участвующих в исследовании, литр бензина АИ-92 стоил от 40,2 до 42,9 рубля, АИ-95 – от 43,07 до 45,75 рублей, АИ-98 – от 45,9 до 48,5 рублей, дизтопливо – от 45,1 до 48,9 рублей.

Напомним, самое большое и резкое повышение цен на топливо произошло во второй половине мая.



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