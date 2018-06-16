При крушении самолёта в Алтайском крае погибли двое

фото с сайта гу мчс по алтайскому краю

По факту крушения самолёта Як-52 на трассе сотрудники Западно-Сибирского управления СК на транспорте возбудили уголовное дело; авиакатастрофа унесла жизни главы аэроклуба «Открытое небо» Сергея Кузнецова и пилота Дениса Колбина.

Самолёт Як-52 разбился в Первомайском районе Алтайского края недалеко от посёлка Новый, заходя на посадку. В результате крушения погибли чемпион России по высшему пилотажу, глава аэроклуба Сергей Кузнецов и пилот Денис Колбин.

«Сергей Кузнецов много лет занимался подготовкой и проведением аэрошоу в Барнауле и крае», — сообщили подписчики группы Barnaul22 в соцсети «ВКонтакте».

На место происшествия выезжали сотрудники краевого управления МЧС и оперативно-следственная группа СК на транспорте. Следователи выясняют причины и обстоятельства ЧП.

«Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского управления СКР на транспорте.

Напомним, 21 апреля в результате крушения Хакасии погибли пилот и пассажир легкомоторного самолёта.

