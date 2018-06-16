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Следователи проверят факт избиения новосибирского врача мужем пациентки

 16 июня, 13:57
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Следователи проверят факт избиения новосибирского врача мужем пациентки
стоп-кадр с видео на канале НГС в Youtube

Врач одной из новосибирских больниц пострадал прямо во время приёма, в дело вмешалось следствие.

В Новосибирске началась проверка по факту причинения телесных повреждений врачу Городской клинической больницы № 25 одним из её посетителей. Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, признаки преступления, о котором сообщили СМИ, по предварительной оценке подпадают под статью УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Согласно информации, распространённой в СМИ, муж пациентки вмешался в разговор своей супруги с дежурным врачом, а затем нанёс тому удар по голове. Причём избиение происходило на глазах самой пациентки и её ребёнка. У пострадавшего подозрение на сотрясение головного мозга.

Напомним, что весной в Сеть попало видео из новосибирской больницы, на которое попала медсестра, швыряющая в кроватку младенца-отказника; вскоре медсестру наказали штрафом, а пострадавший ребёнок обрёл семью.

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