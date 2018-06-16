Спасатели предупредили новосибирцев о риске лесных пожаров

МЧС передало экстренное предупреждение по Новосибирской области из-за высокого риска пожаров.

Местным жителям спасатели напоминают, что в области действует особый противопожарный режим: запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухостой, проводить на открытой местности любые работы с огнём. Этот запрет касается населённых пунктов, дачных массивов и прибрежной зоны.

Риск возникновения природных пожаров повысится с 16 по 18 июня в Кыштовском, Усть-Таркском, Венгеровском, Чановском, Татарском районах.

«Если вы стали очевидцем возгорания в природной среде, не оставайтесь равнодушными. Небольшой очаг вполне можно ликвидировать собственными силами, используя подручные средства: автомобильный огнетушитель, лопату, метлу, ветки деревьев», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по области.

Также о возгораниях можно сообщать по телефонам пожарно-спасательной службы — 101, 112.

Напомним, синоптики пообещали, что ближайшие выходные будут прекрасными днями для прогулок и пикников, но в походы с ночёвками смогут отправиться только экстремалы.