Человеческие трагедии в просторной «сталинке» покажут на сцене «Старого дома»

фото предоставлено пресс-службой театра "старый дом"

В программе обменных гастролей санкт-петербургский театр «Приют комедианта» представит на сцене «Старого дома» спектакль о взрослении, любви советских людей, а также о трагедиях, оказавшихся вечными; пьесу советского драматурга Виктора Розова перенесла на сцену московский режиссёр Марфа Горвиц.

Москва, 70-е годы. Огромная квартира в элитной сталинской высотке на площади Восстания, в которой живут несколько поколений одной семьи: глава семейства Андрей Трофимович Жарков – стареющий советский писатель, его незамужняя дочь Нина, сын Ким, в прошлом подающий надежды спортсмен, и Альберт – сын Кима, школьник-полиглот.

Интеллигентная семья ведёт размеренную и подобающую приличным советским гражданам жизнь: с обедами за большим столом, с чтением в кругу семьи новых глав романа Андрея Трофимовича. Но стоит в квартире появиться бывшей супруге Кима и возлюбленному Нины – представительная жизнь благочестивой семьи превращается в водоворот страстей и обязывает каждого обитателя большой писательской квартиры делать сложный выбор.

Московский театральный режиссёр Марфа Горвиц, обратившаяся к пьесе советского драматурга Виктора Розова, рассказала корреспонденту Сиб.фм, что ей интересны люди, живущие в плену идеологии и с недоверием относящиеся к своим чувствам и желаниям.

«Эти идеальные мальчики и девочки вызывают какое-то подозрение – то ли они многого не понимают, то ли слишком восторженные», — рассказала Марфа Горвиц корреспонденту Сиб.фм.

Спектакль об идеальных шаблонах и реальных людях "С вечера до полудня" можно увидеть на сцене театра «Старый дом» 22 июня в 18:30.

Напомним, гастроли питерского "Приюта комедианта" и пермского "Театра-Театра" на сцене "Старого дома" продлятся с 21 по 25 июня.

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