Травников ждёт чуда от сборной России по футболу

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Травников ждёт чуда от сборной России по футболуРубрика: общество
16.06.2018 09:15
фото с сайта nso.ru
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников вместе с новосибирцами 14 июня на Михайловской набережной смотрел открытие XXI чемпионата мира по футболу FIFA.
По данным правоохранительных органов, трансляционную площадку на Михайловской набережной в Новосибирске 14 июня посетили более пяти тысяч человек. Андрей Травников во время приветствия гостей на церемонии открытия трансляции чемпионата напомнил, что ещё 12 лет назад россияне не могли и мечтать, что в стране состоится главное футбольное мероприятие планеты.
«Сегодня это — реальность! Мы все надеемся как минимум на повторение чуда 2008 года, когда наша команда вышла в полуфинал чемпионата Европы. Новосибирские болельщики — одни из самых преданных в России, потому что собрались на Михайловской набережной, невзирая на погодные условия. Болеет вся Россия, от Калининграда до Владивостока, и новосибирцы болеют особенно горячо. Мы ожидаем от этого чемпионата самых ярких эмоций, верим в нашу команду и желаем сборной России только побед!» — подчеркнул врио губернатора.
Открытие трансляции на Михайловской набережной сопровождалось культурной программой, которая началась в 19:00. В 20:30 состоялся парад юных футболистов с ограниченными возможностями здоровья, которые находились в Новосибирской области на соревнованиях. Вместе со зрителями они посмотрели первый матч чемпионата, а перед игрой — концерт «Россия! Живём футболом».
Напомним, 14 мая на обновлённой набережной Новосибирска горожане встретили победу России в первом матче ЧМ-2018.
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