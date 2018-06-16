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Триста новосибирцев вышли на митинг против повышения пенсионного возраста

 16 июня, 17:01
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Триста новосибирцев вышли на митинг против повышения пенсионного возраста
фото tayga.info

В Новосибирске прошёл митинг против повышения пенсионного возраста, а также за снижение цен на бензин.

Сегодня, 16 июня, на площадь Ленина в Новосибирске вышли несколько сотен граждан, возмутившихся повышением пенсионного возраста и ростом цен на бензин. Общероссийский митинг протеста был организован партиями «Пенсионеры за достойную жизнь» и «Партия пенсионеров», в нём приняли участие представители различных объединений — коммунисты, сторонники Навального, общественники и обычные горожане. Они обратились к депутатам Госдумы от Новосибирской области с просьбой не поддерживать законопроект о пенсионном возрасте, а также потребовали отставки российского правительства.

Всего, в митинге приняли участие 300 человек. Дата следующей протестной акции уже намечена — 28 июня.

Напомним, что в мае прошёл митинг против повышения цен на бензин, его организовала Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков.

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