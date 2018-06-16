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Власти Новосибирска пообещали достроить бассейн на Затулинке за год

 16 июня, 15:40
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Власти Новосибирска пообещали достроить бассейн на Затулинке за год
фото с сайта pixabay.com/

В Новосибирске решилась судьба ещё одного недостроя — бассейна на улице Зорге в Затулинском жилмассиве.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал концессионное соглашение о достройке спортивного комплекса с плавательным бассейном в Кировском районе. Как сообщает пресс-служба мэрии, теперь у ООО «Спортивные технологии» есть 30 дней, чтобы подписать это соглашение.

«Этот объект очень важен для нас, так как здесь проживает большая часть населения Кировского района — около 105 тысяч человек из 182 тысяч жителей района, а действующих плавательных бассейнов пока нет. Как и планировали, в этом году строительные работы на объекте будут возобновлены, в планах — в 2019 году сдать бассейн в эксплуатацию», — добавил Анатолий Локоть.

Как уточнил начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Леоненко, объём инвестиций в проект составит около 205 млн рублей, из которых 65,6 млн рублей выделит концессионер, а остальные средства предоставят из федерального, областного и городского бюджетов.

Напомним, что накануне стало известно о завершении знаменитого долгостроя, гостиницы «Турист» — его планируется превратить в конгресс-холл с торговыми центрами и подземной парковкой.

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