Экстремальная прогулка по крышам закончилась для новосибирца больницей

фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Молодой человек покалечился, прыгая по крышам домов в одном из микрорайонов Новосибирска.

Вчера, 16 июня, в микрорайоне «Стрижи» травмы получил молодой человек, которому экстренно понадобилась помощь медиков. Как сообщают очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», пострадавший перепрыгивал с крыши на крышу и «в какой-то момент ошибся».

По предварительным данным, новосибирец получил переломы, но находился в сознании. На месте работали медики скорой помощи.

Напомним, в конце апреля крыша заброшенного здания в Кемеровской области обвалилась на двух подростков, один из них погиб.