2 балла
+18 °C
Курс ЦБ:
62,69
72,53

Экстремальная прогулка по крышам закончилась для новосибирца больницей

 17 июня, 09:01
подходящие темы
Экстремальная прогулка по крышам закончилась для новосибирца больницей
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Молодой человек покалечился, прыгая по крышам домов в одном из микрорайонов Новосибирска.

Вчера, 16 июня, в микрорайоне «Стрижи» травмы получил молодой человек, которому экстренно понадобилась помощь медиков. Как сообщают очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», пострадавший перепрыгивал с крыши на крышу и «в какой-то момент ошибся».

По предварительным данным, новосибирец получил переломы, но находился в сознании. На месте работали медики скорой помощи.

Напомним, в конце апреля крыша заброшенного здания в Кемеровской области обвалилась на двух подростков, один из них погиб.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Девять дней в апреле: Питер после теракта

 13.04.2017, 15:57 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель

Сквасить погорячее

 14 июня, 11:42 • колонка
Ян Скопин
ресторатор
300 граммов перца чили на кочан китайской капусты для кимчи. Сделать решительный шаг к полкилограмму мешает исключительно ментальный барьер.

Вопрос из детства

 13 июня, 17:27 • колонка
Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
В авторской колонке Елана Таращук предлагает краткое руководство к действию для тех, кто вырос, но так и не ответил на самый главный вопрос, преследующий нас с детства: «кем стать?».
самое популярное
 13 июня, 11:58 • новость

Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.
 6 июня, 11:56 • новость

Мать четверняшек пожалуется Путину на мэрию Новосибирска

Молодые родители четверых младенцев из Новосибирска хотят обратиться на прямую линию к президенту с просьбой решить квартирный вопрос — ведь аренда на «подаренную» мэрией квартиру заканчивается через пять лет.
 8 июня, 11:14 • новость

Отец найденной в холодильнике мёртвой девочки пытался покончить с собой

Жителя города Белово госпитализировали с сильной кровопотерей; после похорон дочери, которая пропала и спустя несколько дней была обнаружена в старом холодильнике на улице, мужчина пытался наложить на себя руки.
 13 июня, 10:05 • новость

Горели и разлетались на части машины в смертельной аварии на Алтае

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе А-322 в Алтайском крае — очевидцы сообщают, что от седана остались лишь обломки, а водитель погиб на месте.
 9 июня, 13:36 • новость

Откровенные фото стоили омской учительнице работы

Скандалом в омской школе № 7 завершилась рекламная фотосъёмка в стиле пин-ап для одного из магазинов одежды.
 10 июня, 20:42 • новость

Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня

Социальные сети запестрели фотографиями и видео с улиц Новосибирска, которые буквально ушли под воду за несколько часов ливня.