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Федеральную трассу под Новосибирском закроют для движения

 17 июня, 10:17
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Федеральную трассу под Новосибирском закроют для движения
фото с сайта pixabay.com

Ограничительные меры снимут через шесть дней — за это время здесь пройдут по строительству путепровода.

Участок автодороги Р-256 «Иртыш» в Коченёвском районе вскоре перекроют на шесть дней. Как уточнил «Сибуправтодор», там будут выполнять работы по строительству путепровода, а в дни перекрытий — монтировать балки пролётного строения.

«В период с 19 июня по 24 июня 2018 года с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 06:00 будет ограничено движение, а с 01:00 до 05:00 закрыто движение в границах зоны производства работ», — сообщает управление.

Напомним, что в начале мая сообщалось о затруднённом из-за палов сухой прошлогодней травы движении по трассе Новосибирск — Барнаул.

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