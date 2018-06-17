Федеральную трассу под Новосибирском закроют для движения

Ограничительные меры снимут через шесть дней — за это время здесь пройдут по строительству путепровода.

Участок автодороги Р-256 «Иртыш» в Коченёвском районе вскоре перекроют на шесть дней. Как уточнил «Сибуправтодор», там будут выполнять работы по строительству путепровода, а в дни перекрытий — монтировать балки пролётного строения.

«В период с 19 июня по 24 июня 2018 года с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 06:00 будет ограничено движение, а с 01:00 до 05:00 закрыто движение в границах зоны производства работ», — сообщает управление.

Напомним, что в начале мая сообщалось о затруднённом из-за палов сухой прошлогодней травы движении по трассе Новосибирск — Барнаул.