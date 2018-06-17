На неделе с 11 по 16 июня отличились Новосибирск и Омск: в столице Сибири бушевала водная стихия, заливая дождями всю цивилизацию, а в Омске на почве нравственности разгорелись страсти из-за красивой девушки в купальнике, причём вполне себе слитном и закрытом. Этот дайджест посвящён оптимизму промокших до нитки новосибирцев и жителей пригородов и силе педагогической солидарности. Мы собрали самые важные события по версии Сиб.фм.

РЕКИ УРБАНА

Понедельник, 11 июня. Новосибирск почувствовал лето: дождь неистовой силы доставил столице Сибири немало беспокойства. На площади Труда во время движения затопило автобус: из-под воды были видны только спинки сидений, пассажирам пришлось встать на кресла и крепко держаться за поручни, чтобы не нырнуть в «бассейн», который образовался в салоне. Не выдержали мощи стихии и перекрытия в аэропорту Толмачёво — в багажное отделение хлынула вода, затопив ленту и несколько чемоданов пассажиров. Однако стоило городу и пригороду просохнуть, 13 июня Новосибирск накрыло новой ливневой волной; на вокзале Новосибирск-Главный она превратилась в грязевой водопад, а в Академгородке утопила машины по руль.

ТАНЦЫ НА ВОДЕ

Вторник, 12 июня. А вот жители Оби после ливня не растерялись. Да и терять им нечего — пешеходный переход у остановки «Комсомольская» в который раз превратился в канал. А что делать в канале, по которому плавают несерьёзные узкие настилы? Правильно, танцевать — как в Венеции. Что и было сделано: приплыл гондольер, и загадочные дамы в масках исполнили под мелодию его гитары задорные танцы и украсили канал цветами и свечами. Получилось очень похоже и без жалоб на власть.

ТОЖЕ ЛЮДИ

Среда, 13 июня. Профсоюз — это вам не сборы «на венок для Бубликова». Омскую учительницу истории Викторию Попову вынудили уйти с работы. Внимание: за фотосессию в купальнике. Инцидент получил огласку. И тут тако-о-о-е началось: педагоги России начали повально раздеваться и фотографироваться с хэштэгами #УчителяТожеЛюди и #ПоддержимВикториюИзОмска. Вот это профессиональная солидарность!

ЭФФЕКТ ДОСТИГНУТ

Четверг, 14 июня. Стоит ли говорить, что руководство школы, где Виктория преподавала историю, убедила мощь поддержки коллег. И не только руководство школы. С Викторией встретился министр образования Омской области Татьяна Дернова, женщины поговорили. По итогам встречи было решено, что Виктория Попова с 1 сентября снова будет учить детей в той же школе. А на работу ей нужно будет выйти 15 августа, после того, как отгуляет отпуск — при расчёте ей за него заплатили.

ПОКА ФУНДАМЕНТ НЕ РУХНЕТ

Пятница, 15 июня. В доме № 105 на улице Декабристов обвалился фундамент. Шутка ли — двухэтажка 1947 года постройки. После такого ЧП находиться в доме предсказуемо стало нельзя. Мэрия Новосибирска экстренно приняла решение расселить аварийный дом и предоставить его 56 жильцам жильё в маневренном фонде. А пока у них появился хоть и грустный, но повод навестить родных и друзей.

ТРИСТА НОВОСИБИРЦЕВ

Суббота, 16 июня. Народный гнев прорвался на новосибирскую площадь Ленина. К «вождю» вышли три сотни горожан, которых возмутили повышение пенсионного возраста и рост цен на бензин. Митинг протеста, к которому присоединились новосибирцы, организовали партии «Пенсионеры за достойную жизнь» и «Партия пенсионеров». Участники акции требовали отставки российского правительства и просили депутатов не поддерживать законопроект о пенсионном возрасте.