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Следователи проверяют главу новосибирской Госжилинспекции

 17 июня, 14:38
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Следователи проверяют главу новосибирской Госжилинспекции
фото с сайта государственной жилищной инспекции новосибирской области

После публикаций о нарушении жилищного законодательства главой новосибирской Госжилинспекции следователи начали проверку.

Эту информацию Сиб.фм подтвердил руководитель проекта SibPublicFaces.org Евгений Митрофанов, которому пришёл ответ на официальный запрос из Следственного управления СК по области.

«Рассмотрено ваше обращение, поступившее в интернет-приёмную следственного управления 29.05.2018, по поводу нарушения требований Жилищного кодекса РФ руководителем государственной жилищной инспекции Новосибирской области Е. Пономарёвым. По фактам, изложенным в вашем обращении, уже проводится проверка», — говорится в ответе на запрос.

Отметим, что именно на сайте проекта SibPublicFaces.org появились итоги журналистского расследования. В нём говорится, что квартира № 4 на первом этаже дома на пересечении улиц Римского-Корсакова и Титова незаконно используется для торговли. Здесь с 2011 года находится салон европейских тканей.

По сообщениям журналистов, эта квартира принадлежит руководителю Государственной жилищной инспекции Новосибирской области Евгению Пономарёву и его супруге Анастасии. А по документам помещение числится как жилое, то есть заниматься в нём коммерческой деятельностью нельзя.

Напомним, экс-сотрудники жилищного управления мэрии были обвинены в том, что за восемь лет незаконно заработали более 40 млн рублей на махинациях с муниципальными квартирами.

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