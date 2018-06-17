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Новосибирские спасатели освободили молодых людей от наручников

 17 июня, 12:39
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Новосибирские спасатели освободили молодых людей от наручников
фото пресс-службы масс

Шутка молодых новосибирцев завершилась вызовом спасателей, которым пришлось вызволять парня и девушку из оков.

Сообщение о ЧП поступило в МАСС поздно вечером в субботу, 16 июня, из квартиры дома на улице Урманова.

«Молодые люди пояснили, что решили пошутить и пристегнули себя друг к другу наручниками, но потом вспомнили, что ключей дома нет. Прибывший экипаж спасателей освободил шутников», — рассказали в пресс-службе МАСС.

Сибирякам напоминают, что если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, позвоните по телефонам: 112, 051, 231-06-49.

Напомним, 12 июня спасатели МАСС поделились видео спасения девушки в праздничном розовом платье, которая сидела на перилах балкона 17 этажа.

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