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Свалку хлеба в берёзовой роще нашли жители Новосибирска

 17 июня, 16:39
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Свалку хлеба в берёзовой роще нашли жители Новосибирска
фото со станицы новосибирской службы эвакуации «аст-54» в соцсети «вконтакте»

Жители новосибирского микрорайона «Родники» обнаружили в берёзовой роще кучу хлебобулочных изделий.

«Хотелось бы придать огласке сей факт незаконной утилизации продуктовых товаров. На прилегающей территории микрорайона не в первый раз обнаруживаем вот такие подарки с какого-то магазина, видимо, который располагается неподалёку», — цитируют местных жителей в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Кстати, свалки здесь образуются нередко. В микрорайоне встречаются места сброса опилок от лесопереработки, шкур и останков убитых коров и так далее. Местные жители планируют обратиться в местную администрацию с просьбой разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.

Также в сети появились сообщения о стихийной свалке во дворе дома 31/1 на улице Ватутина. За поликлиникой кто-то выкинул коробки и другой упаковочный материал.

Напомним, федеральное финансирование получил проект института теплофизики: учёные предлагают разработать и построить в Новосибирске комплекс по автоматической сортировке отходов.

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