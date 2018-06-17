Троллейбус смяло после столкновения со столбом в Новосибирске

фото со страницы новосибирской службы эвакуации «аст-54» в соцсети «вконтакте»

В сети появились фотографии серьёзного ДТП на Красном проспекте, троллейбус на полной скорости врезался в бетонный столб.

Авария произошла недалеко от поворота на улицу Северная в районе «Сибирской ярмарки».

«Пассажирский транспорт получил крайне серьёзные повреждения, у него замяло кузов, а сам столб оказался внутри кабины», — сообщает со ссылкой на очевидцев новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Водителя увезла с места аварии бригада «скорой помощи», в салоне троллейбуса в момент столкновения пассажиров не было.

Напомним, в Новосибирске продолжается борьба с местами концентрации ДТП, к примеру, идёт реконструкция перекрёстка на улице Троллейной.