Троллейбус смяло после столкновения со столбом в Новосибирске
17 июня, 19:39
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фото со страницы новосибирской службы эвакуации «аст-54» в соцсети «вконтакте»
В сети появились фотографии серьёзного ДТП на Красном проспекте, троллейбус на полной скорости врезался в бетонный столб.
Авария произошла недалеко от поворота на улицу Северная в районе «Сибирской ярмарки».
«Пассажирский транспорт получил крайне серьёзные повреждения, у него замяло кузов, а сам столб оказался внутри кабины», — сообщает со ссылкой на очевидцев новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Водителя увезла с места аварии бригада «скорой помощи», в салоне троллейбуса в момент столкновения пассажиров не было.
Напомним, в Новосибирске продолжается борьба с местами концентрации ДТП, к примеру, идёт реконструкция перекрёстка на улице Троллейной.