Американский студент погиб во время экскурсии на байкальском острове
18 июня, 09:06
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фото с сайта pixabay.com
Трагедией завершилась экскурсия на крупнейшем острове Байкала — Ольхоне, погиб американский студент Элмер Арриет.
На сайте Техасского технологического университета сообщается, что молодой человек приехал в Россию по программе обучения за рубежом. Во время пешеходной экскурсии 16 июня при падении он получил травму, несовместимую с жизнью.
Известно, что помимо Элмера в экскурсии принимали участие ещё 19 ребят.
«Элмер был аспирантом в Техасском колледже архитектуры. Консультанты направляются в Иркутск для поддержки студентов, которые все ещё там», — говорится на сайте вуза.
Напомним, днём 12 июня на трассе между Барнаулом и Рубцовском КамАЗ и «Волга» столкнулись: от мощного удара седан разлетелся на части, а грузовик загорелся.