Американский студент погиб во время экскурсии на байкальском острове

Трагедией завершилась экскурсия на крупнейшем острове Байкала — Ольхоне, погиб американский студент Элмер Арриет.

На сайте Техасского технологического университета сообщается, что молодой человек приехал в Россию по программе обучения за рубежом. Во время пешеходной экскурсии 16 июня при падении он получил травму, несовместимую с жизнью.

Известно, что помимо Элмера в экскурсии принимали участие ещё 19 ребят.

«Элмер был аспирантом в Техасском колледже архитектуры. Консультанты направляются в Иркутск для поддержки студентов, которые все ещё там», — говорится на сайте вуза.

Напомним, днём 12 июня на трассе между Барнаулом и Рубцовском КамАЗ и «Волга» столкнулись: от мощного удара седан разлетелся на части, а грузовик загорелся.