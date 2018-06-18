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Американский студент погиб во время экскурсии на байкальском острове

 18 июня, 09:06
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Американский студент погиб во время экскурсии на байкальском острове
фото с сайта pixabay.com

Трагедией завершилась экскурсия на крупнейшем острове Байкала — Ольхоне, погиб американский студент Элмер Арриет.

На сайте Техасского технологического университета сообщается, что молодой человек приехал в Россию по программе обучения за рубежом. Во время пешеходной экскурсии 16 июня при падении он получил травму, несовместимую с жизнью.

Известно, что помимо Элмера в экскурсии принимали участие ещё 19 ребят.

«Элмер был аспирантом в Техасском колледже архитектуры. Консультанты направляются в Иркутск для поддержки студентов, которые все ещё там», — говорится на сайте вуза.

Напомним, днём 12 июня на трассе между Барнаулом и Рубцовском КамАЗ и «Волга» столкнулись: от мощного удара седан разлетелся на части, а грузовик загорелся.

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