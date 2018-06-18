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Цыганка зачаровывает жителей НСО ради денег

 18 июня, 14:09
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Цыганка зачаровывает жителей НСО ради денег
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В одном из посёлков Новосибирской области мошенница цыганской наружности обманула продавщицу почти на 5 тысяч рублей.

Днём 17 мая в посёлке Горный Тогучинского района в одном из кондитерских магазинов на камеру наблюдения попалась цыганка-мошенница. Она, пока продавщица упаковывала ей товар, держала долгое время в руке купюру предположительно номиналом в 5 тысяч рублей. Далее обманщица незаметно её убрала и подала кассиру мелочь (возможно, для ровной сдачи).

Продавщица дала цыганке сдачу как с 5 тысяч.

«Также стало известно, что четыре месяца назад эта же особа таким же образом обманула продавца в хозяйственном магазине. Заявление в полицию было написано, толку нет», — сообщил очевидец в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в апреле цыгана-гадалку отправили под суд в Кемеровской области.

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