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Деревопад и волну отключения электричества принёс ночной шторм в НСО

 18 июня, 10:14
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Деревопад и волну отключения электричества принёс ночной шторм в НСО
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Сильный порывистый ветер ворвался в Новосибирск около часу ночи. Результат — оборванные провода и заваленные ветками дороги.

В ночь на 18 июня штормовой ветер повалил множество деревьев в Новосибирске. Очевидцы сообщили Сиб.фм о ряде случаев. Так, в Дзержинском районе на Национальной улице, 115, на электрические провода упала ветка берёзы. Во дворе домов Заельцовского района на улице Гастелло, 9, тополь упал на гаражи. В Ленинском районе, на 2-й Портовой улице, 36, дерево рухнуло на трубы отопления в школьном дворе.

Деревья перегородили во многих местах проезжую часть. На Мочищенском шоссе, 12, улицах Державина, Геофизической, Кошурникова, Советской и Богдана Хмельницкого из-за этого был затруднён проезд.

«Ветки упали прямо на проезжую часть, едва не задев автомобиль и проходивших поблизости людей. К счастью, никто не пострадал», — сообщили очевидцы с улицы Богдана Хмельницкого в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Электричество коварный ветер отключил, как рассказали очевидцы, на некоторых участках в Калининском, Ленинском, Заельцовском, Советском и других районах города.

Напомним, 4 июня деревья массово повалило ураганом в Новосибирске.

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