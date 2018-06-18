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Этим летом «Академия кофе» бодрит и удивляет

 18 июня, 16:13
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Этим летом «Академия кофе» бодрит и удивляет
фото из профиля сети кофеен «академия кофе» в instagram

Лето-2018 определённо скрасят освежающие напитки из сезонного меню «Академии кофе» — новые вкусы заставят гостей заходить во все кофейни сети по пути, неожиданные сочетания приятно удивят; уютные горячие рафы сменили освежающие лимонады и мягкие смузи, а истинные ценители кофе и чая смогут попробовать любимые напитки охлаждёнными.

«Раф „Пикник“, пожалуйста!» — первое, что нужно говорить, заходя в «Академию» этим летом. Сочетание дескрипторов любимой всей командой «Академии кофе» Колумбии Периконго, кураги и варёной сгущёнки в ярком холодном напитке освежит и взбодрит на весь день.

Взяв вместе с напитком ещё одну новинку — баварский бейгл, — можно собрать полноценный завтрак или ланч.

Тех, кто внимательно следит за питанием, в новом меню ждёт чиа-пудинг.

Нежный молочный латте «Клубника лемонграсс», сочетающий в себе сладость клубники и свежесть помело, апельсина и свити, и суперосвежающий лимонад «Солёный арбуз», в котором сладость арбуза сбалансирована сиропом и морской солью, а также щавелевый лимонад с многогранной кислотностью, дополненной сладостью бузины, — отличные утолители жажды. Вместе с ними «Маракуйя базилик» — напиток из сочных тропических фруктов, дополненный кислинкой цитрусовых и пикантным вкусом базилика.

Лето без смузи — не лето: потрясающее сочетание винограда и освежающего жасминового чая с мёдом и полевыми цветами во вкусе смузи «Виноград», сочетание мяты и спелой чёрной смородины в новой интерпретации, а также яркий летний смузи на основе сочного, чуть острого киви, дополненный свежим базиликом и зелёным яблоком, без сомнений, завоюют популярность у гостей сети «Академия кофе».

Тропический, витаминный, злаковый смузи и авторские чаи при этом никто не отменял.

Людям с твёрдыми привычками необязательно от них отказываться в жару. Флагманы «Академии кофе» — апельсиновый, ореховый и ягодный рафы, а также капучино «Солёная карамель» — летом можно пить холодными. Бариста нашли способ охладить популярные напитки и сохранить все ноты их вкусов.

И даже тем, кто отказывается пить всё, кроме орехового рафа, команда «Академии кофе» рекомендует попробовать кофе холодного заваривания «Колд брю».

Чтобы готовый напиток приобрёл нужную плотность, сладость и тягучесть, бариста настаивают концентрат из молотых зерён в холодной воде восемь часов. А в стильной бутылочке его будет очень удобно взять с собой.

Увлечение команды «Академии кофе» холодным завариванием обернулась для меню лета-2018 двумя новыми крафтами: плотным, сбалансированным, бодрящим чёрным и нежным белым с добавлением молока и ванили. Своим непревзойдённым мастерством бариста добавили белому крафту вкус пломбира с черносливом и сгущёнкой.

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