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Грузовик с пивом перевернулся на трассе Омск — Новосибирск

 18 июня, 17:47
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Грузовик с пивом перевернулся на трассе Омск &mdash; Новосибирск
фото из группы «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте»

Очевидцы поделились в соцсетях фото с разбитым вдребезги большегрузом среди осколков от стеклянных бутылок с пивом.

ДТП произошло на трассе Иртыш в сторону Омска, недалеко от Барабинска. За дорогу вылетел грузовик с пивом. На машине — номера 55-го — Омского региона. Авто явно не подлежит восстановлению, официальной информации о пострадавших нет. По словам очевидцев, водителя увезли с места происшествия в больницу.

Многие люди начали шутить о курьёзе с перевернувшимся с пивом грузовиком в комментариях группы «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте», где поделились фото с места происшествия. Однако некоторые всё-таки выразили сочувствие водителю.

«Ребята, это беда. А пиво можно просто купить в магазине», — написал один из комментаторов.

Напомним, 18 июня водитель попал в аварию после визита к стоматологу в Новосибирске.

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