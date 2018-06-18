Очевидцы поделились в соцсетях фото с разбитым вдребезги большегрузом среди осколков от стеклянных бутылок с пивом.

ДТП произошло на трассе Иртыш в сторону Омска, недалеко от Барабинска. За дорогу вылетел грузовик с пивом. На машине — номера 55-го — Омского региона. Авто явно не подлежит восстановлению, официальной информации о пострадавших нет. По словам очевидцев, водителя увезли с места происшествия в больницу.

Многие люди начали шутить о курьёзе с перевернувшимся с пивом грузовиком в комментариях группы «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте», где поделились фото с места происшествия. Однако некоторые всё-таки выразили сочувствие водителю.

«Ребята, это беда. А пиво можно просто купить в магазине», — написал один из комментаторов.

Напомним, 18 июня водитель попал в аварию после визита к стоматологу в Новосибирске.