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Концерты, выставки, беседы о науке — новосибирцы познают «Языки искусства»

 18 июня, 17:37
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Концерты, выставки, беседы о науке &mdash; новосибирцы познают «Языки искусства»
Работа Александра Шурица из группы «Городской Центр Изобразительных Искусств» в соцсети «ВКонтакте»

Увлекательную и изысканную программу событий подарит Городской центр изобразительных искусств в день 125-летия Новосибирска: семь событий, три выставки, три концерта и одна публичная дискуссия.

Мероприятия программы «Языки искусства» пройдут в ГЦИИ, улица Свердлова, 13, 24 июня с 17:00 до 22:00. Вход для всех бесплатный.

«Каждый проект отражает разные типы художественного высказывания, способы взаимодействия с публикой и отношения авторов к самому искусству. В одном случае искусство становится продолжением традиций, в другом — экспериментальной практикой, а в третьем — коммуникацией с миром», — сообщила пресс-служба ГЦИИ.

Также данный проект объединяет современных молодых художников и живописцев, академических и электронных музыкантов и гуманитарных исследователей.

Традиционное направление представит выставка «Транссибирский экспресс. Шуриц и компания».

С экспериментальными и междисциплинарными практиками гости центра познакомятся благодаря проекту «Центр скуки» — пространственной инсталляции молодого художника Евгения Гаврилова, который станет единственный показом.

Единственным показом в программе «Языки искусства» станет графический репортаж о Новосибирске Себастиана Лёршера. В честь 125-летия Новосибирска Гете-Институт пригласил немецкого графика для создания необычного репортажа о городе. В фокусе автора оказались представители местной сцены современного искусства и повседневная жизнь сибирского мегаполиса. Увидеть все части репортажа впервые можно будет на сайте Сиб.фм, а затем пойти в ГЦИИ на «Языки искусства» и увидеть всё вживую.

В диалоге на тему программы Информационный центр по атомной энергии Новосибирска проведёт неискусствоведческую дискуссию об искусстве.

Участниками ток-шоу «Разберём на атомы: языки искусства» станут трое учёных: филолог Юрий Шатин, археолог Юлия Саренкова и Data Scientist Георгий Шушуев .

Музыкальное отображение различных направлений искусства раскроет и музыкальная программа вечера. Для гостей ГЦИИ прозвучат произведения композиторов академического авангарда в исполнении скрипача Семёна Промое и пианиста Льва Терскова, импровизации сообщества электронных музыкантов Echotourist Soundsystem, а также пройдёт джазовый мини-концерт гитариста Владимира Хуторного.

Напомним, в июне немецкий художник приготовил подарок для Новосибирска.

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